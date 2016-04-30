Пятнадцать человек погибли при обстреле Алеппо

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ В сирийском городе Алеппо при обстреле боевиками группировки «Лива Фурсан аль-Хак» мечети Маляхони в квартале Баб-аль-Фарадж погибли 15 человек, еще 50 мирных жителей получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Введенный с 30 апреля в северных районах провинции Латакия и в пригородном районе Дамаска Восточная Гута «режим тишины» соблюдается. За сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в городе Алеппо», — сообщили в министерстве.

Согласно информации российского Центра по примирению в Сирии, районы Мейдан и Эль-Мухафаза также подверглись обстрелам из минометов со стороны боевиков группировок «Лива аль-Фатх» и «Лива Ахрар Хальфая».