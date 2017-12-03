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    Пятеро детей погибли в результате пожара в доме в Новосибирской области

    В настоящее время пожар потушен

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего в частном доме в Новосибирской области, погибли пятеро детей. 

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

    "Очевидцы сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пятеро детей в возрасте от семи до полутора лет. При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей", - говорится в тексте сообщения.

    По оперативной информации, причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом.

    В настоящее время пожар потушен, обстоятельства произошедшего уточняются.

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