Пятеро детей погибли в результате пожара в доме в Новосибирской области

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего в частном доме в Новосибирской области, погибли пятеро детей.

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Очевидцы сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пятеро детей в возрасте от семи до полутора лет. При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей", - говорится в тексте сообщения.

По оперативной информации, причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом.

В настоящее время пожар потушен, обстоятельства произошедшего уточняются.