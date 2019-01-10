Пятеро британцев погибли при обстреле ИГ в Сирии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Пятеро британских военных погибли в результате попадания ракеты боевиков ИГ.

Как передаёт Report, об этом сообщает газета al-Watan со ссылкой на источники.

В статье подчёркивается, что эти военнослужащие входили в состав сил международной коалиции.

В результате ракетного удара также есть пострадавшие. Их доставили в госпиталь аш-Шадади (провинция Хасака).

Напомним, что вчера три жителя сирийской провинции Хама, в том числе одна женщина погибли при взрыве мины, установленной террористами из группировки ИГ.