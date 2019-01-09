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    Не менее трех человек погибли при взрыве мины в провинции Хама

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Три жителя сирийской провинции Хама, в том числе одна женщина погибли при взрыве мины, установленной террористами из группировки ИГИЛ. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство SANA.

    По его информации, осколочные ранения получили еще пять человек, которые доставлены в госпиталь. Мина взорвалась во время сельскохозяйственных работ на ферме в районе Телль- Мурага.

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