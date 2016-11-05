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    Пять нигерийских военнослужащих погибли в столкновениях с боевиками

    Еще четверо солдат получили ранения

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщило сегодня агентство AFP.

    "В пятницу вечером предположительно боевики "Боко Харам" совершили нападение на 119-й батальон армии в Маллам-Фатори (штат Борно), - заявил официальный представитель ВС африканской страны Сани Усман. - Солдаты отразили атаку террористов, уничтожив при этом не менее 14 нападавших". "К сожалению, мы потеряли одного офицера и четырех солдат, четверо получили ранения", - добавил он.

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