Пятьдесят заключенных сбежали из тюрьмы в Конго после пожара

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В населенном пункте Камитуга на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) 50 заключенных сбежали из тюрьмы, после того как в ней произошел пожар, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По информации местных властей, ЧП случилось поздно вечером 6 января, однако известно о нем стало только два дня спустя.

Из 50 заключенных двое осужденных за убийство и 18 - за изнасилование. Один человек остался в тюрьме. Никто из беглецов пока не найден.