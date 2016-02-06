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    Пять чешских лыжников погибли при сходе лавины в Австрии

    Долины центрального Тироля очень популярны среди любителей зимних видов спорта

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Пять лыжников из Чехии стали жертвами лавины в австрийском Тироле. Как сообщает местная полиция, под сошедшей с гор снежной массой одновременно оказались 12 человек, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам представителя местной полиции Хельмута Шойца, инцидент произошел в долине Ваттенталь в 40 километрах к юго-востоку от Иннсбрука.

    Долины центрального Тироля очень популярны среди любителей зимних видов спорта.

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