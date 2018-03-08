Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Пожарные ликвидировали возгорание в 12-этажном жилом доме на юго-востоке Москвы. В ходе тушения были спасены пять человек,никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей.

Площадь пожара составила 47 кв. м, в 6:22 по бакинскому времени он был ликвидирован.