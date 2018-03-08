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    Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Пожарные ликвидировали возгорание в 12-этажном жилом доме на юго-востоке Москвы. В ходе тушения были спасены пять человек,никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

    По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей.

    Площадь пожара составила 47 кв. м, в 6:22 по бакинскому времени он был ликвидирован.

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