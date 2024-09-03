Пять человек пострадали при стрельбе на карнавале в Нью-Йорке

Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке.

Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

"Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет пострадали в результате выстрелов. Пострадавшие были госпитализированы. Состояние всех пяти пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает", - передает телеканал.

Подозреваемый открыл стрельбу по толпе зрителей парада, в то время как находился поодаль от нее. Инцидент был оценен как "преднамеренное нападение" на группу людей.