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Пять человек погибли в результате взрыва на химзаводе на севере Китая

Пять человек погибли в результате взрыва на химзаводе на севере Китая Пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в уезде Уи провинции Хэбэй на севере Китая в пятницу.
Другие страны
31 мая 2025 г. 15:22
Пять человек погибли в результате взрыва на химзаводе на севере Китая

Пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в уезде Уи провинции Хэбэй на севере Китая в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в субботу местные власти.

По данным департамента по управлению чрезвычайными ситуациями уезда Уи, взрыв произошел около 18:30 в пятницу в цехе, где взорвался контейнер для очистки.

На данный момент спасательная операция на месте завершена. Двое раненых, как сообщается, находятся в стабильном состоянии. Причины взрыва выясняются.

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Версия на английском языке Explosion at chemical plant in north China kills 5

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