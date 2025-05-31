Пять человек погибли в результате взрыва на химзаводе на севере Китая

Пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в уезде Уи провинции Хэбэй на севере Китая в пятницу.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в субботу местные власти.
По данным департамента по управлению чрезвычайными ситуациями уезда Уи, взрыв произошел около 18:30 в пятницу в цехе, где взорвался контейнер для очистки.
На данный момент спасательная операция на месте завершена. Двое раненых, как сообщается, находятся в стабильном состоянии. Причины взрыва выясняются.