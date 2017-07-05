Пять человек погибли в результате взрыва газа в Китае - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзилинь погибли пять человек в результате утечки и взрыва газа во время ремонтных работ.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, известно о 89 пострадавших.
Трагедия произошла в районе Нинцзян городского округа Сунъюань.
Во время ремонта канализационной трубы вблизи больницы утечка газа.
На место инцидента ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Взрыв произошел, когда они приступили к ликвидации утечки газа.
В Сети появилось видео с места инцидента.
News DepartmentАвтор новости
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