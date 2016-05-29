Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Киевской области

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ При пожаре в частном доме в селе Литочки Броварского района Киевской области погибли пять человек. Как передает Report, судьба 10 человек остается неизвестной.
Пожар возник в воскресенье в 3.48 на территории частного домовладения, где было организовано временное проживание пожилых людей.
По предварительной информации, в доме находились 35 человек, из них 18 были спасены.
По состоянию на 6 часов 30 мин на месте пожара обнаружены тела 5 человек. Судьба 10 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются.
Отмечается, что пожар был локализован в 05.25, к ликвидации возгорания привлечено 35 человек и 9 единиц техники.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook