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    Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Киевской области

    В доме находились 35 человек, из них 18 были спасены

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ При пожаре в частном доме в селе Литочки Броварского района Киевской области погибли пять человек. Как передает Report, судьба 10 человек остается неизвестной.

    Пожар возник в воскресенье в 3.48 на территории частного домовладения, где было организовано временное проживание пожилых людей. 

    По предварительной информации, в доме находились 35 человек, из них 18 были спасены.

    По состоянию на 6 часов 30 мин на месте пожара обнаружены тела 5 человек. Судьба 10 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются.

    Отмечается, что пожар был локализован в 05.25, к ликвидации возгорания привлечено 35 человек и 9 единиц техники.

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