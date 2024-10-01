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Пьяный военнослужащий США устроил дебош на Окинаве

Пьяный военнослужащий США устроил дебош на Окинаве Полиция префектуры Окинава на юге Японии задержала 18-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты (КМП) США за нападение на местного жителя.
Другие страны
1 октября 2024 г. 16:17
Пьяный военнослужащий США устроил дебош на Окинаве

Полиция префектуры Окинава на юге Японии задержала 18-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты (КМП) США за нападение на местного жителя.

Как передает Report, об этом сообщила газета Минобороны США Stars and Stripes.

Инцидент произошел в одном из ресторанов Окинавы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения американский морпех покинул заведение, не оплатив счет. Когда сотрудник ресторана попытался остановить его, военнослужащий нанес ему удар в лицо. После нападения на местного жителя американец был задержан полицией.

В КМП подтвердили факт задержания своего военнослужащего и заверили, что оказывают содействие местным властям в расследовании инцидента. Однако этот случай далеко не первый в череде преступлений, совершенных американскими военными на Окинаве.

Серия инцидентов с участием американских военных на Окинаве зафиксировано с начала 2023 года. Самый вопиющий случай произошел в декабре прошлого года, когда 25-летний военнослужащий США, предположительно, похитил и изнасиловал 16-летнюю школьницу.

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