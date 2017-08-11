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    ПВО России приведены в повышенную готовность из-за конфликта КНДР и США

    Зоны возможных пусков ракет Северной Кореи находятся под повышенным вниманием

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Системы ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с конфликтом КНДР и США.

    Как передает Report, об этом РИА Новости заявил сенатор Виктор Озеров, который ранее возглавлял комитет Совфеда по обороне и безопасности.

    "Происходящее... не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", - заявил В. Озеров.

    По его словам, системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии постоянной повышенной боеготовности, а зоны возможных пусков ракет Северной Кореи — "находятся под повышенным вниманием".

    Он отметил, что в числе задач российских систем ПВО входит обеспечение безопасности России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока".

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