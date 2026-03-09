ПВО Бахрейна заявила о перехвате 95 ракет и 164 дронов из Ирана

Системы противовоздушной обороны Бахрейна с начала противостояния в регионе перехватили в своем воздушном пространстве 95 ракет и 164 беспилотника, выпущенных из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

