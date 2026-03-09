ПВО Бахрейна заявила о перехвате 95 ракет и 164 дронов из Ирана
09 марта, 2026
Системы противовоздушной обороны Бахрейна с начала противостояния в регионе перехватили в своем воздушном пространстве 95 ракет и 164 беспилотника, выпущенных из Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.
"Системы ПВО страны с начала иранских атак перехватили и уничтожили 95 ракет и 164 БПЛА", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
23:51