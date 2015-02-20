Путин заявил о готовности России дать ответ давлению извне

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда найдет адекватный ответ на любое давление извне. Об этом глава государства сказал на торжественном концерте, посвященном 23 февраля, передает Report со ссылкой на «Lenta.Ru».

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией. Наши солдаты и офицеры доказали, что готовы действовать профессионально и мужественно, выполнять самые трудные нестандартные задачи, как подобает закаленной боеспособной современной армии», - заявил Путин.

Он отметил, что российская армия постоянно совершенствуется и равняется на самые современные требования. «Успешно реализуется масштабная программа перевооружения армии и флота, в том числе активно совершенствуется система воздушно-космической обороны и ядерные силы. Это гарантия глобального паритета», - сказал Путин.

Президент заверил, что государство продолжит реализацию программ по обеспечению военнослужащих постоянным служебным жильем, медицинским и социальным обслуживанием, обустройству современных военных городков.