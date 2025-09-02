Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 13:46
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом варианты безопасности Украины после конфликта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
"Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине во вторник.
