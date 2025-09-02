    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    • 02 сентября, 2025
    • 13:46
    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом варианты безопасности Украины после конфликта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине во вторник.

