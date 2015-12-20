Путин: Запад хочет помешать воссозданию СССР, но у РФ нет такой цели

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Позиция Европы и США в отношении Украины связана не с защитой интересов страны, а с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, и никто не хочет верить, что у РФ нет такой цели, заявил президент России Владимир Путин, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается Украины и вообще постсоветского пространства, то вообще я убежден, что позиция наших западных партнеров, европейских и американских, связана не с защитой интересов Украины, а связана с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, и никто не хочет нам верить, что у нас нет цели воссоздать Советский Союз", — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой "Миропорядок" в эфире "России 1".

По его словам, "даже сама гипотетическая возможность объединения усилий" в рамках современных, прежде всего экономических, интеграционных процессов, "которые, безусловно, делали бы и Россию, и Украину более конкурентоспособными в мировой экономике, позволили бы и Украине, и России занять более достойное место в современной системе разделения труда на международных и мировых рынках".

"Даже сама это гипотетическая возможность, видимо, и не дает как следует хорошо и глубоко спать нашим партнерам", — сказал российский президент в фильме, одним из создателей которого стала Саида Медведева.