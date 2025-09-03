Путин: Если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но сомневается в ее целесообразности.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине.

"Что касается встречи с господином Зеленским, я никогда не исключал возможности этой встречи. Есть ли какой-то смысл?", - сказал он.

Путин также заявил, что если президент Украины хочет переговоров, "пусть приезжает в Москву, там наша встреча и состоится".

По словам российского лидера, встречи можно проводить, только при гарантиях положительного результата.

"Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня провести такую встречу. Я сказал "Да, это возможно". В конце-концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.