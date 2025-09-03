Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Путин: Если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 17:49
    Путин: Если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но сомневается в ее целесообразности.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине.

    "Что касается встречи с господином Зеленским, я никогда не исключал возможности этой встречи. Есть ли какой-то смысл?", - сказал он.

    Путин также заявил, что если президент Украины хочет переговоров, "пусть приезжает в Москву, там наша встреча и состоится".

    По словам российского лидера, встречи можно проводить, только при гарантиях положительного результата. 

    "Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня провести такую встречу. Я сказал "Да, это возможно". В конце-концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

    Владимир Путин Владимир Зеленский российско-украинская война
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Putin: Əgər Zelenski danışıqlar istəyirsə, qoy Moskvaya gəlsin

    Последние новости

    19:19

    США и Грузия обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности

    В регионе
    19:11
    Видео

    "Узбекистан 24" подготовил специальный сюжет о Baku TV

    Медиа
    19:07

    Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степени

    Диаспора
    19:04

    ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

    Наука и образование
    18:58

    Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

    Происшествия
    18:47

    Азербайджан обсудил с АБР партнерство в сфере развития бизнеса и "зеленого" роста

    Финансы
    18:41

    Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с Азербайджаном

    В регионе
    18:21

    Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

    В регионе
    18:18
    Видео

    Три соглашения по Новой Каледонии: Предлоги Франции для отсрочки процесса деколонизации - ВИДЕО

    Внешняя политика
    Лента новостей