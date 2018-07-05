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    Путин встретится один на один с Трампом 16 июля в Хельсинки

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится 16 июля в Хельсинки один на один с президентом России Владимиром Путиным, после чего пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге журналистам посол США в России Джон Хантсман.

    "Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным", - отметил он.

    После этого вечером 16 июля Трамп отправится обратно в США.

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