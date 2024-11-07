Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США

Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии "Валдая".

"Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике...То, что говорилось публично до сих пор, в том числе по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", - сказал Путин.

Президент РФ также охарактеризовал Трампа как мужественного человека, выразив восхищение его поведением в момент покушения на него.

Кроме того, президент РФ заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего - то есть с Трампом готовы провести дискуссию? Путин заявил: "Готовы, готовы".