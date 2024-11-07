О нас

Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США

Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 23:25
Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США

Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии "Валдая".

"Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике...То, что говорилось публично до сих пор, в том числе по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", - сказал Путин.

Президент РФ также охарактеризовал Трампа как мужественного человека, выразив восхищение его поведением в момент покушения на него.

Кроме того, президент РФ заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего - то есть с Трампом готовы провести дискуссию? Путин заявил: "Готовы, готовы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Trampı ABŞ Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi