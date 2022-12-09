Путин: Укрепление технологического суверенитета стран должно стать стратегическим вектором в ЕАЭС

Укрепление технологического суверенитета государств Евразийского экономического союза будет одним из приоритетных направлений российского председательства в Организации.

Укрепление технологического суверенитета государств Евразийского экономического союза будет одним из приоритетных направлений российского председательства в организации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

В.Путин также предложил активизировать работу по инвестиционному сотрудничеству и созданию благоприятных условий для взаимных капиталовложений.

По словам президента РФ, в ходе заседания высшего экономического совета было принято решение о создании совета уполномоченных органов по энергетике стран ЕАЭС.

"У нас есть соответствующие планы, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал он.