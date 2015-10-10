Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ У посольства России в Вашингтоне состоялась акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, участники акции требовали прекратить военную операцию в Сирии.

Демонстранты размахивали флагами Сирии и США и держали плакаты, на которых по-русски, по-английски и по-арабски были написаны лозунги: "Россия, немедленно вон из Сирии", "Сирийцам нужна бесполетная зона" и др.

Манифестанты критиковали не только российские власти, но и бездеятельность американской администрации, воздерживающейся от решительных мер против военного вмешательства России в сирийский конфликт.

Российская военная авиация начала наносить удары по целям в Сирии 30 сентября. 7 октября впервые был нанесен ракетный удар по сирийской территории крылатыми ракетами с кораблей российского флота из акватории Каспийского моря. Министерство обороны и генштаб России утверждают, что удары наносятся, в основном, по объектам террористической организации "Исламское государство". Однако сирийские правозащитные организации и разведки западных стран заявляют, что подавляющее большинство российских ударов приходятся на объекты оппозиционных группировок, не имеющих отношения к ИГ.