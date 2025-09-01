    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Путин: Турция играет важную роль в урегулировании конфликта РФ в Украине

    Президент РФ Владимир Путин считает, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин сказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.

    "Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - отметил Путин.

    Он выразил признательность Турции за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

    Лента новостей