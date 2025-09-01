Путин: Турция играет важную роль в урегулировании конфликта РФ в Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин сказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.

"Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - отметил Путин.

Он выразил признательность Турции за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.