Путин: Турция играет важную роль в урегулировании конфликта РФ в Украине
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 12:00
Президент РФ Владимир Путин считает, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин сказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.
"Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - отметил Путин.
Он выразил признательность Турции за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.
