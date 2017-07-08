Путин: "телевизионный" Трамп отличается от реального

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Личные отношения с президентом США Дональдом Трампом можно считать установленными.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам президента, "телевизионный" Трамп отличается от реального человека. Он адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует информацию и отвечает на поставленные вопросы.

"Мне кажется, что, если мы будем строить наши отношения, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", — добавил Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что договорился создать рабочую группу по кибербезопасности и невмешательству вместе с Трампом. При этом президент отметил, что совместная работа в данной сфере поможет исключить какие-либо спекуляции.

Путин также подтвердил, что Трамп поднимал тему приписываемого России вмешательства в президентские выборы и согласился с доводами о невмешательстве со стороны РФ.