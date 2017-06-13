Путин: США вырастили Аль-Каиду и Бен Ладена

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе интервью Оливеру Стоуну для фильма, показанного на канале Showtime, рассказал, что «Аль-каида» стала результатом деятельности американских спецслужб, как и Усама бен Ладен, передает Report.

"Аль-Каида" — это не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена", — сказал Путин.