    Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

    22 января, 2026
    • 04:27
    Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

    Стоимость покупки Гренландии могла бы составить от $200 млн до $1 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Площадь Гренландии больше площади Аляски, разница где-то в 450 тысяч кв. км, отметил он.

    "Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200-250 миллионов", - сказал Путин.

    По его словам, если сравнивать с тогдашними ценами на золото, то "цифра была бы больше, наверное, к миллиарду".

    Президент добавил, что США могут потянуть и такую стоимость.

    Гренландия значительно превосходит Аляску по площади - около 2 166 086 кв. км. Примерно 80% ее территории (примерно 1,7–1,8 млн кв. км) покрыто ледниковым щитом.

    Аляска же занимает площадь около 1 717 856 кв. км. США купили Аляску у Российской империи в 1867 году за 7,2 миллиона долларов золотом.

    В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 21 января Путин заявил, что России не касается ситуация с Гренландией.

    Гренландия Аляска Владимир Путин Россия
    Putin Alyaska və Qrenlandiyanın qiymətlərini müqayisə edib

