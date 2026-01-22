İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Putin Alyaska və Qrenlandiyanın qiymətlərini müqayisə edib

    Qrenlandiyanın alınmasının dəyəri 200 milyon dollardan 1 milyard dollara qədər dəyişə bilər.

    "Report"un "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.

    O qeyd edib ki, Qrenlandiyanın ərazisi Alyaskanınkından daha böyükdür və onlar arasında təxminən 450.000 kv.km fərq var: "Əgər bunu ABŞ-ın Alyaskanı əldə etməsinin dəyəri ilə müqayisə etsək, Qrenlandiyanın qiyməti təxminən 200-250 milyon dollar olardı".

    Onun sözlərinə görə, əgər o dövrdəki qızıl qiymətləri ilə müqayisə olunsaydı, "rəqəm daha yüksək, yəqin ki, bir milyarda yaxın olardı". Prezident əlavə edib ki, ABŞ bu xərcləri ödəyə bilər.

    Qrenlandiya ərazisinə görə Alyaskadan xeyli böyükdür və təxminən 2.166.086 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Ərazisinin təxminən 80%-i (təxminən 1,7–1,8 milyon kvadrat kilometr) buz təbəqəsi ilə örtülüdür.

    Alyaska təxminən 1.717.856 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Alyaskanı 1867-ci ildə Rusiya İmperiyasından 7,2 milyon dollara satın alıb.

    Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

