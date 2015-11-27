Путин: сожалеем, что Турция по Су-24 дает невнятные объяснения

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин сожалеет, что Турция вместо совместной работы во избежание трагедий, как с Су-24, дает невнятные объяснения и "даже извиниться не может", информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

Путин исключил, что Турция не знала, сбивая Су-24, что он российский, так как на нем были опознавательные знаки.

"По поводу наших самолетов, которых якобы не распознали турецкие ВВС — исключено, невозможно. На них есть опознавательные знаки, и их хорошо видно. Это именно наши самолеты, а не какие-то другие", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Франсуа Олландом в четверг вечером.

"И второе — я уже говорил и еще раз хочу сказать: мы заранее, в соответствии с договоренностью с американской стороной, передали информацию о том, где будет работать наша авиация, на каких эшелонах, в каком месте и в какое время", — отметил президент РФ

Он подчеркнул, что в данном случае Россия исходила из того, что Турция является членом действующей коалиции и "должна знать о том, что там работает именно российская авиация".