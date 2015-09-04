Путин: создание энергомоста - общая стратегическая задача РФ и АТР

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин назвал общей стратегической задачей создание энергомоста между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

"Убежден, что страны АТР, несмотря на текущие проблемы, безусловно останутся локомотивом мировой экономики, важнейшим рынком сбыта товаров и услуг. Укрепление отношений с государствами этого региона имеет для России стратегическое значение", — сказал президент, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Россия, обладающая огромной ресурсной базой, способна обеспечить ускоренный рост экономик стран АТР, добавил президент.

"Хочу обратить внимание, что создание энергомоста "Россия-АТР" — наша общая стратегическая задача. Мы видим и понимаем, что АТР заинтересован в сильной успешной России, которая открыта для сотрудничества и предлагает созидательную повестку дня", — заключил Путин.