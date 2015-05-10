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    Путин: система мировой безопасности должна строиться внеблоково

    По-настоящему эффективная система безопасности может быть построена на основе обеспечения равного подхода

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ . Система мировой безопасности в мире должна быть построена на внеблоковой основе на базе ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

    "По-настоящему эффективная система безопасности может быть построена на внеблоковой основе, на основе обеспечения равного подхода к обеспечению безопасности всех участников международного общения. Если мы сможем выстроить работу именно таким образом на базе ООН, то, мне кажется, что мы добились бы успеха", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве.

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