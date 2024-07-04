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Путин: Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить украинский конфликт

Путин: Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить украинский конфликт Россия поддерживает заявления Трампа о возможности остановить военный конфликт в Украине.
Другие страны
4 июля 2024 г. 18:39
Путин: Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить украинский конфликт

Россия поддерживает заявления Трампа о возможности остановить военный конфликт в Украине.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

"Вы знаете то, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине. Мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать и это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - отметил российский лидер.

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