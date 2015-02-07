Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Россия не собирается ни с кем воевать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

"По поводу того, что против нашей страны ведется война. Войны, слава богу, нет… Но точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами", — сказал он, комментируя выступление на IX съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявление ее главы Михаила Шмакова.

Глава государства отметил, что сейчас ведется попытка заморозить однополярный мир, во главе которого США.

"Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, если кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы и воевать ни с кем не собираемся. Мы собираемся со всеми сотрудничать", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что давление на Россию санкциями не принесут никому эффективности.