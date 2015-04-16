​Путин: Россия выступает за нормальные отношения со всеми государствами

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Россия выступает за нормальные отношения со всеми государствами как на Востоке, так и на Западе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Мы всегда выступаем за нормальные отношения со всеми государствами, как на Востоке, так и на Западе. Самое главное условие восстановления нормальных отношений - уважение к России и уважение к ее интересам", - заявил В.Путин.

По его словам, некоторым супер-державам, которые претендуют на свою исключительность и считают себя единственным центром силы нужны не союзники, а вассалы. "Я имею в виду США. Россия в такой системе отношений существовать не может. Она не только не может поддерживать такие отношения, но даже существовать не может. И это все должны понимать", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия всегда готова к сотрудничеству, несмотря на позицию некоторых руководителей отдельных стран.

Отвечая на вопрос, кого Россия может считать врагами, В.Путин заявил, что таковыми являются международный терроризм и организованная преступность: "А кроме них мы никого врагами не считаем и не рекомендуем никому считать врагами нас".