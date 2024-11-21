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Путин: Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой

Путин: Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 21:32
Путин: Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой

РФ нанесла по Южмашу (ПО "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" - ред.) удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Как передает Report, об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

"В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", - сообщил Путин, уточнив, что ракетчики назвали ее "Орешник".

По оценке главы государства, испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.

"На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сообщил президент РФ.

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