Путин: РФ видит стремление Израиля к мирному урегулированию с Ираном

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Израилем и получает от руководства еврейского государства сигналы о готовности к мирному урегулированию с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на саммите "Центральная Азия - Россия".

"Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать нашим иранским друзьям, что Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации", - подчеркнул он.

Москва плотно контактирует с Тегераном для урегулирования иранской ядерной проблемы.

"Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ", - подчеркнул Путин.