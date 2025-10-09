Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Путин: РФ видит стремление Израиля к мирному урегулированию с Ираном

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 18:15
    Путин: РФ видит стремление Израиля к мирному урегулированию с Ираном

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Израилем и получает от руководства еврейского государства сигналы о готовности к мирному урегулированию с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на саммите "Центральная Азия - Россия".

    "Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать нашим иранским друзьям, что Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации", - подчеркнул он.

    Москва плотно контактирует с Тегераном для урегулирования иранской ядерной проблемы.

    "Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ", - подчеркнул Путин.

    Россия Владимир Путин Израиль Иран МАГАТЭ
    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Последние новости

    19:01
    Фото
    Видео

    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

    Армия
    19:00

    ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий

    Внутренняя политика
    18:52

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:46

    Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира

    Другие страны
    18:42

    Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

    Это интересно
    18:39

    Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество

    Другие страны
    18:38
    Фото

    В Баку принято итоговое заявление международной конференции по пропавшим без вести - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:34

    Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    18:29

    Секретарь Госкомиссии отметил вклад азербайджанских структур в поиск пропавших без вести

    Внутренняя политика
    Лента новостей