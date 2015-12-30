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    Путин решил выйти из договора о взаимной правовой помощи с Турцией

    Анкаре будет направлено уведомление о выходе Москвы из договора о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин принял предложение Кабмина выйти из договора о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам с Турцией.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в среду.

    "МИДу России направить турецкой стороне соответствующее уведомление", - говорится в распоряжении президента.

    Договор был подписан в Анкаре еще в 1997 году.

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