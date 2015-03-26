Путин рассказал о давлении иностранных спецслужб на Россию

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что для сдерживания России используются все инструменты, включая работу иностранных спецслужб. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал, выступая на коллегии ФСБ России.

«Используется весь набор средств - от попыток политической изоляции и экономического давления до масштабной информационной войны и инструментов специальных служб», - отметил президент.

Владимир Путин выразил надежду, что «ситуация не может оставаться вечно такой, как она есть, она будет меняться (...) в лучшую сторону». Необходимым условием для позитивных изменений президент обозначил сохранение твердой позиции и независимой политики государства.

«Ни запугать, ни надавить на нашу страну ни у кого не получалось и не получится — на все внутренние и внешние угрозы национальной безопасности у нас всегда был и всегда будет адекватный ответ», - сказал Путин.

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ России за четкую и слаженную работу в прошлом году, но сказал, что «в 2015 году нагрузка, ответственность возрастут». «Перед вами стоит задача повысить эффективность по всем направлениям деятельности», -подчеркнул он.