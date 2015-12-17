​Путин: ИГИЛ возник как защита контрабанды нефти в массовых масштабах

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ ИГИЛ был создан с целью защиты и прикрытия контрабанды нефти в массовых масштабах.

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"На мой взгляд - мне кажется, что ИГИЛ сегодня второстепенная вещь. Это мои собственные наблюдения. Зашли в Ирак - разрушили страну, возник вакуум, потом возникли элементы, связанные с торговлей нефтью. Там создан бизнес, контрабанда в больших масштабах. Для защиты контрабанды нужна была военная сила. Стал использоваться исламский фактор, пушечное мясо под исламскими лозунгами. Вот так в конечном итоге возник ИГИЛ", - заявил В. Путин