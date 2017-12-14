Путин: Радикальные группировки могут стать опасными для тех, кто их использует

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Радикальные группировки могут стать опасными для тех, кто их использует.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Что является главным препятствием для окончательного решения вопроса именно в Сирии и в борьбе с террором в целом - это повышение уровня образования и благосостояния, и устранение исторических несправедливостей в регионе Ближнего Востока в целом и в регионе в частности. Чтобы в Сирии и других местах у всех участников этих процессов, у глобальных игроков не было желания и соблазна использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения своих политических сиюминутных целей", - заявил глава российского государства.

Он отметил, что созданная против СССР в свое время "Аль-Каида" в конечном итоге нанесла удар по Нью-Йорку.

"Уходят боевики, предположим, в Ирак. Наши говорят американским партнерам, что боевики пошли туда-то и туда-то, но нет никакой реакции. Нет, уходят и все. Почему? А потому, что думают, что их можно было использовать в борьбе против Асада. Это самое простое, но это самое и опасное, в том числе и для тех, кто это делает", - подчеркнул В.Путин.