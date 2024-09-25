Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого нацсобрания Турции

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Детали встречи пока не приводятся.
Отмечается, что Куртулмуш, находящийся с визитом в Москве, уже встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Согласно информации, политики обсудили сотрудничество двух государств, отметив, что высокий уровень доверия между Москвой и Анкарой стал возможен не в последнюю очередь благодаря добрым личным отношениям руководителей двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отношения России и Турции интенсивно развиваются, Анкара входит в тройку лидеров по товарообороту с Москвой.