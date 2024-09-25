О нас

Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого нацсобрания Турции

Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого нацсобрания Турции Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 18:47
Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого нацсобрания Турции

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Детали встречи пока не приводятся.

Отмечается, что Куртулмуш, находящийся с визитом в Москве, уже встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно информации, политики обсудили сотрудничество двух государств, отметив, что высокий уровень доверия между Москвой и Анкарой стал возможен не в последнюю очередь благодаря добрым личным отношениям руководителей двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отношения России и Турции интенсивно развиваются, Анкара входит в тройку лидеров по товарообороту с Москвой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Kremldə TBMM sədri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi