Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого нацсобрания Турции

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Детали встречи пока не приводятся.

Отмечается, что Куртулмуш, находящийся с визитом в Москве, уже встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно информации, политики обсудили сотрудничество двух государств, отметив, что высокий уровень доверия между Москвой и Анкарой стал возможен не в последнюю очередь благодаря добрым личным отношениям руководителей двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отношения России и Турции интенсивно развиваются, Анкара входит в тройку лидеров по товарообороту с Москвой.