Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, глава России проведет целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран.

Согласно информации, 3 июля - за день до начала протокольных мероприятий - запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил Ушаков.

4 июля, добавил он, "может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов", в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркменистана, а также представители международных организаций - генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.