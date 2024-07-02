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Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым

Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Другие страны
2 июля 2024 г. 18:30
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, глава России проведет целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран.

Согласно информации, 3 июля - за день до начала протокольных мероприятий - запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил Ушаков.

4 июля, добавил он, "может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов", в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркменистана, а также представители международных организаций - генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.

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Версия на английском языке Russian President to hold talks with Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevlə danışıqlar aparacaq

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