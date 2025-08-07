Путин проинформировал Рамапосу об итогах встречи со спецпосланником Уиткоффом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, российский лидер проинформировал собеседника об итогах встречи с посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Путин и Рамапоса также обсудили дальнейшее развитие российско-южноафриканского всеобъемлющего партнерства. Президенты также условились о продолжении контактов.

Напомним, что 6 августа состоялась встреча Путина со спецпосланником Трампа в Москве. Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи сообщил, что в ближайшие дни будет согласовано проведение встречи Путина и Трампа.