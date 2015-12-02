Путин продлил 10-процентное сокращение своей зарплаты на следующий год

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сокращение зарплаты на 10 процентов для главы государства, премьер-министра, а также других лиц, занимающих отдельные госдолжности, сохранится на 2016 год, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Аналогичные изменения коснулись указов о 10-процентном сокращении денежного вознаграждения служащих администрации президента, аппарата Счетной палаты России и аппарата правительства.

Документ о сокращении на 10 процентов денежного содержания высших должностных лиц страны вступил в силу 1 марта 2015-го года и должен был завершить свое действие 31 декабря этого года.