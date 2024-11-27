Путин пригласил Токаева посетить Россию в 2025 году

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев в 2025 году посетит Россию с государственным визитом.

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев в 2025 году посетит Россию с государственным визитом.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении Токаева и президента России Владимира Путина, которое они приняли после переговоров в Астане.

"Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году", - говорится в документе.

Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение.

"Сроки визита будут согласовываться дополнительно", - отмечается в заявлении.