Путин пригласил Токаева посетить Россию в 2025 году

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев в 2025 году посетит Россию с государственным визитом.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении Токаева и президента России Владимира Путина, которое они приняли после переговоров в Астане.
"Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году", - говорится в документе.
Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение.
"Сроки визита будут согласовываться дополнительно", - отмечается в заявлении.