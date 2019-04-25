Путин прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь"

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава российского государства примет здесь участие 26-27 апреля в международном форуме "Один пояс - один путь".

Путин прилетел в Пекин из Владивостока, где провел первые переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Рабочая программа визита Путина начнется завтра. В пекинском Национальном конгресс-центре он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступит на церемонии открытия форума, а также проведет целую череду двусторонних встреч.

27 апреля предусматривается проведение трех рабочих заседаний форума. Путин планирует выступить на одном из них.

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 14-15 мая 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки.