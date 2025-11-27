Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия против Украины, если та отведет свои войска.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.

"Мы до сих пор получаем "заходы" о прекращении боевых действий в разных местах. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий - тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал Путин.

По его словам, самая главная проблема для противника заключается в том, что растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения. Только в октябре ВСУ потеряли 47,5 тыс. военных.