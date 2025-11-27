Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 17:46
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия против Украины, если та отведет свои войска.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.
"Мы до сих пор получаем "заходы" о прекращении боевых действий в разных местах. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий - тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал Путин.
По его словам, самая главная проблема для противника заключается в том, что растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения. Только в октябре ВСУ потеряли 47,5 тыс. военных.
