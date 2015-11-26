Путин предостерег от применения к террористам двойных стандартов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин предостерегает от применения к террористам двойных стандартов.

"Те, кто применяет в отношении террористов двойные стандарты, использует их для достижения своих политических целей, ведет с ними преступный бизнес, играют с огнем", - сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом.

"История показывает, что такие действия рано или поздно выйдут боком самим пособникам", - добавил российский президент.

Путин оценивает действия российских ВКС в Сирии как эффективные, боевики несут серьезные потери, подорвана контрабанда нефти.

"Наши военные действия эффективны, боевики так называемого "Исламского государства" и других радикальных групп несут серьезные потери", - сказал Путин.

Президент добавил, что "нарушена система управления и военной инфраструктуры экстремистов, существенно подорвана их финансовая база, в первую очередь имею в виду контрабанду нефти, которая приносила террористам и их спонсорам баснословную прибыль".

Россия и Франция едины в намерении найти и покарать преступников, совершивших теракты против сотен людей в разных странах, заявил Путин.

"Мы едины в своем намерении найти и покарать преступников", - сказал он, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.