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    Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

    Президент России: Основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения© Getty

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

    В своем поздравлении В. Путин высказал убежденность, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".

    Он также отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

    "Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", – подчеркнул глава российского государства.

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