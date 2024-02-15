Путин посетит предприятие по производству бронетехники в Свердловской области

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург. В Нижнем Тагиле он посетит "Уралвагонзавод", где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины).

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург. В Нижнем Тагиле он посетит "Уралвагонзавод", где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также посетит новое предприятие - цех изготовления трансмиссий.

Сегодня Путин проведет совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

После этого глава государства отправится в Верхнюю Пышму. Там у Путина запланировано посещение "Уральских локомотивов".